Al via la special edition di Eurochocolate ad Avellino. Il programma della prima giornata

Tanto buon cioccolato e imperdibili attività a tema si preparano ad accogliere ad Avellino i fedelissimi chocolover, con la special edition di Eurochocolate che prenderà il via domani per proseguire fino al 14 Febbraio, all’insegna di un San Valentino da vivere in tutta dolcezza.

L’appuntamento per il “taglio del nastro” è fissato alle ore 11.30 in Piazza della Libertà presso l’imponente statua del re azteco Montezuma la cui storia narra bevesse ben 50 tazze di cacao al giorno da un calice d’oro.

Tutto è pronto, quindi, nei vari luoghi del centro cittadino toccati dall’evento: da Corso Vittorio Emanuele II – sede del goloso Chocolate Show – fino a Piazza della Libertà, cornice perfetta per l’imperdibile ChocoLab, l’esclusivo percorso Tree to Bar e l’immancabile Fabbrica del Cioccolato. All’estremità opposta, presso l’ex Cinema Eliseo, fervono le prove generali dell’esilarante Choco Circus affiancato da una golosa Italia del Cioccolato da ammirare e gustare.

Entrando nel dettaglio del programma di domani, questi gli appuntamenti della prima intensa giornata presso l’imperdibile Choco Lab, fulcro dell’evento e luogo perfetto per chi vuole scoprire tutti i segreti del Cibo degli Dèi raccontati da professionisti del settore.

Ad arricchire il fitto calendario dei live show la presenza dei Maestri APEI-Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana. Grazie alla rinnovata collaborazione con l’associazione fondata da Iginio Massari e Gino Fabbri che raccoglie le migliori professionalità e le eccellenze più esclusive della pasticceria e del mondo del dolce, il Choco Lab accoglierà domani, Venerdì 9 Febbraio alle ore 16, il maestro gelatiere Francesco Mastroianni.

Protagoniste sul palco di Eurochocolate Avellino anche le eccellenze della pasticceria e cioccolateria irpina. Tra queste il cioccolato crudo, biologico e funzionale di Matié Cioccolato, che – a partire da domani alle ore 13 – proporrà L’eccellenza del cioccolato crudo “made in Irpinia”: un’interessante serie di degustazioni guidate per far conoscere e assaporare il sempre più apprezzato raw chocolate.

Noccioliamo è invece l’appuntamento a cura di Irma Brizi, Assaggiatore Nazionale Città della Nocciola, in programma da domani alle ore 14: un’occasione unica per assaporare le nocciole irpine anche in abbinamento con brandy e cioccolato.

E ancora, con Un sogno da gustare spazio al nuovo Laboratorio di Cioccolato Picalia che, alle ore 15, vedrà i titolari Gilda Aliasi e Giuseppe Picariello alla guida di interessanti degustazioni dei loro prodotti bean to bar.

Inoltre, sono quotidiani gli appuntamenti con Vino & Cioccolato e Grappa & Cioccolato, rispettivamente alle ore 17 e alle ore 18. Si andrà quindi dalle degustazioni, curate da AIS Campania, alla scoperta del patrimonio vitivinicolo del territorio in abbinamento alle variegate tavolette Vanini di Icam Cioccolato, mentre, a seguire, sempre Icam Cioccolato abbinerà il suo brand premium Vanini alle note decise dei distillati selezionati da ANAG-Associazione Nazionale Assaggiatori Grappa e Acquaviti.

A pochi passi dal Choco Lab l’imperdibile percorso Tree to Bar, dalla piantagione di Cacao alla tavoletta di Cioccolato, è pronto per far toccare con mano al pubblico le principali fasi di lavorazione dell’amatissimo Cibo degli Dei, accompagnandolo fino al confezionamento – presso la vicina Fabbrica del Cioccolato – delle golose prelibatezze che ogni giorno conquistano il nostro palato. E ancora, con l’iniziativa BeExperience, le porte della Fabbrica Be Well, si apriranno per quanti vorranno lasciarsi conquistare dal fascino del cioccolato. Un viaggio sorprendente attraverso la storia del cacao, dalle sue origini ai giorni nostri, per familiarizzare con tutte le fasi della produzione bean to bar. I biglietti potranno essere acquistati direttamente sul posto.

Tra gli appuntamenti di rilievo della prima giornata il convegno Cioccolato e nocciole: connubio d’amore! Nato con l’obbiettivo di riportare l’attenzione sulla “Filiera Corilicola Irpina”, esaminandone punti di forza e debolezza e possibilità di ulteriore valorizzazione, si terrà dalle ore 16 alle ore 18, presso la Sala Grasso del Palazzo Caracciolo-Provincia di Avellino in Piazza della Libertà. 1.

Sarà inoltre impossibile, resistere al richiamo del dolcissimo Chocolate Show, il grande emporio del cioccolato con la sua vasta offerta commerciale, tra marchi nazionali e internazionali, per un totale di ben 110 produttori presenti e oltre 1.000 referenze. In prossimità dei golosi stand, l’intrattenimento a tema è assicurato grazie alle maxi installazioni disseminate lungo Corso Vittorio Emanuele II: dalla suggestiva maxi riproduzione del re azteco Montezuma all’irresistibile Choco Arrampicata con la sua parete a forma di tavoletta di cioccolato tutta da scalare, passando per il maxi Choco Selfiestick perfetto per simpatici scatti.

Pronta ad allietare la visita dei golosi grazie a ben tre sessioni giornaliere – mattutina, pomeridiana e serale – l’irresistibile Choco Parade firmata Accademia Creativa: un originale spettacolo itinerante con protagonisti trampolieri, danzatori aerei e uno stravagante scopritore di dolcezze.

Aprirà presto le sue porte anche l’esclusivo Choco Circus dove l’affascinante storia del cacao è raccontata attraverso un esilarante spettacolo in cui il mondo del cioccolato si fonde con quello del circo. Gli spettacoli, a ingresso libero e gratuito, si terranno da domani a Mercoledì 14 Febbraio con inizio alle ore 11, 12, 15, 17, 19 e 21.30.

Con Around Avellino, a coprirsi di cioccolato è l’intero capoluogo irpino che, grazie alla collaborazione attivata con ristoratori, centri benessere, esercenti e associazioni locali, propone ai chocolovers dei veri e propri pacchetti a tema. Dai Choco Aperitivi alle Choco Colazioni, passando per originali trattamenti di bellezza a tema presso le Chocofarm, vetrine in dolce festa e Menù Tutto Cacao, le imperdibili proposte sono consultabili on line su www.eurochocolate.com/avellino2024/around-avellino .

Inoltre, in occasione di Eurochocolate Avellino, i visitatori possono partecipare gratuitamente ai tour Cuore di Lovellino, visite guidate di due ore circa in programma tutti i giorni, da domani al 14 Febbraio, con partenza alle ore 10.30. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare via Whatsapp il numero 388 4070190.