Giornate FAI d’Autunno 2026 in Irpinia: tra memoria e futuro, un itinerario nel cuore del territorio

AVELLINO– Il 10 e l’11 ottobre la provincia di Avellino partecipa alle Giornate FAI .d’Autunno con due aperture d’eccezione: il borgo di Montemiletto e l’Abbazia del Loreto a Mercogliano. L’iniziativa nazionale, attiva da oltre trent’anni, accompagnerà i visitatori alla scoperta di un ricco patrimonio storico e culturale diffuso sul territorio.A fare da narratori saranno gli “Apprendisti Ciceroni”, gli studenti che ogni anno affiancano la fondazione nell’accoglienza del pubblico. Per questa edizione, la Delegazione FAI di Avellino ha coinvolto gli alunni del Liceo Scientifico “V. De Caprariis” di Atripalda. Montemiletto: il borgo della famiglia Tocco A Montemiletto il percorso si snoda attraverso sei tappe suggestive: la Chiesa di Sant’Anna, il chiostro dell’ex convento dei padri domenicani, Palazzo Fierimonte, il Castello della Leonessa, il Museo comunale e la Chiesa Madre di Santa Maria Assunta.Il Castello della Leonessa, di origine longobarda e normanna, domina dall’alto le valli dei fiumi Calore e Sabato. Tra le tappe più attese figura Palazzo Fierimonte, dimora storica privata, la cui corte sarà accessibile al pubblico eccezionalmente in occasione delle Giornate FAI. Mercogliano: l’Abbazia del Loreto per gli Iscritti FAI..A Mercogliano l’apertura riguarda il complesso monumentale dell’Abbazia del Loreto e sarà visitabile solo domenica 11 ottobre e solo dagli iscritti. Possono entrare anche coloro che si iscrivono o rinnovano la tessera al desk dei volontari FAI. Il percorso di visita di questa edizione si arricchisce di un nuovo ambiente recentemente inaugurato: le antiche cantine dell’Abbazia, oggi museo e auditorium dedicati alla mostra per i 70 anni della funicolare che conduce al Santuario di Montevergine. Il percorso quindi si articolerà così: chiostro e giardini, porticato, salone degli arazzi, antica farmacia, Auditorium Domenico Antonio Vaccaro che ospita la mostra dei 70 anni della funicolare di Montevergine, la mostra “L’araldica dell’Abbazia di Montevergine”, e, infine, l’archivio Diocesano. Il valore civile della conoscenza. Due paesi, due modi di essere irpini. Con le Giornate FAI d’Autunno, Montemiletto e Mercogliano si presentano per quello che sono: il primo come custode della memoria storica, il secondo della fede e dei riti di una comunità. A dirlo è Serena Giuditta, Capo Delegazione FAI di Avellino. «Le Giornate FAI d’Autunno sono un invito a riappropriarci del nostro territorio e a comprenderlo nella sua complessità», osserva. Montemiletto e Mercogliano, spiega, «raccontano due forme diverse di identità irpina: la prima legata alla memoria storica, la seconda alla persistenza della fede e dei riti comunitari». In entrambe, aggiunge, «si riflette la capacità del territorio di rinnovare il proprio senso di appartenenza». La dottoressa Giuditta ricorda poi che dietro le visite c’è un lavoro concreto. «Ogni visita, ogni iscrizione e donazione durante le Giornate FAI contribuisce in modo concreto alla tutela dei luoghi che raccontano la nostra storia», afferma. La raccolta fondi «non è un atto accessorio, ma parte integrante della missione del FAI»: sostenere la cura del patrimonio, dice, «significa investire nel futuro culturale del Paese». Sui giovani si concentra la dottoressa Concetta Liberato, Vice Capo Delegazione. «Il progetto Apprendisti

Ciceroni», sostiene, «è una palestra di cittadinanza. Gli studenti imparano a conoscere e a raccontare i luoghi, ma soprattutto a percepire il senso della responsabilità che deriva dal custodirli. La scuola, attraverso il FAI, diventa così uno spazio di educazione alla memoria, dove la conoscenza si traduce in impegno civile».