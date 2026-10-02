Minaccia e aggredisce i poliziotti della Volante: arrestato un 27enne cittadino extracomunitario.

AVELLINO- Si rifiuta di fornire le generalita’ e aggredisce i poliziotti. Per questo motivo gli agenti della Questura di Avellino hanno tratto in arresto un ventisettenne ghanese per minaccia, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità e lesioni personali. In particolare, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Avellino, nell’abito dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dei fenomeni delittuosi, procedevano, in una zona del centro, al controllo di un cittadino extracomunitario, in Italia senza fissa dimora, con a carico numerosi precedenti di polizia. Lo stesso, al fine di ostacolare le operazioni di identificazione, assumeva un atteggiamento aggressivo e minaccioso nei confronti dei poliziotti, aggredendoli fisicamente, prima di essere bloccato e tratto in arresto. All’esito del rito direttissimo presso il Tribunale di Avellino è stato convalidato l’arresto. Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza della persona arrestata sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.