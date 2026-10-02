“Una Vita da Social”, la Polizia Postale fa tappa ad Avellino

Nell’ambito della XIV edizione di “Una Vita da Social”, la campagna educativa itinerante della Polizia di Stato contro il cyberbullismo, avviata il 28 settembre u.s. a Roma e, a seguito dei recenti episodi di violenza registratisi nelle scuole, la Polizia Postale sta promuovendo un’iniziativa straordinaria di sensibilizzazione e prevenzione denominata “Una Vita da Social – Action Week”.

L’iniziativa si propone, attraverso la presenza degli operatori della Specialità nelle scuole e nei luoghi di aggregazione giovanile, di raggiungere il maggior numero possibile di studenti, allo scopo di prevenire e contrastare le forme di violenza che scaturiscono dall’uso delle piattaforme di comunicazione e dei social network.

Durante gli eventi in programma, organizzati dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Napoli – Sezione Operativa di Avellino, ci saranno momenti di confronto con i ragazzi, sulle tematiche dell’uso delle armi, bullismo, cyberbullismo, sextortion, diffusione non consensuale di immagini o video intimi e altre forme di violenza e prevaricazione on line; verranno inoltre approfonditi i rischi legati alle nuove sfide poste dall’evoluzione tecnologica, con indicazioni utili per un utilizzo più sicuro e consapevole degli strumenti digitali

L’iniziativa “Una Vita da Social” proseguirà anche nei prossimi mesi, allo scopo di portare il messaggio a migliaia di giovani, per rafforzare il dialogo sui temi della sicurezza digitale, per rendere gli adulti di domani sempre più consapevoli e responsabili, anche in rete.

Nell’ambito di tale iniziativa, la Sezione di Avellino effettuerà nella mattinata odierna due incontri presso l’Istituto comprensivo Perna – Alighieri di Avellino e nella mattinata del 6 ottobre p.v. due incontri presso l’Istituto Comprensivo Cocchia-Scandone.