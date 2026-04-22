Giornata mondiale per la Sicurezza sul Lavoro: ad Avellino il seminario Formedil dedicato al rischio vibrazioni nei cantieri

In occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, Formedil Avellino promuove un seminario tecnico dedicato al tema dell’esposizione a vibrazioni meccaniche nel settore delle costruzioni. L’appuntamento è in programma per martedì 28 aprile 2026, alle ore 9:30, presso la Sala “De Mita” del Carcere Borbonico di Avellino.

Il convegno rappresenta un’occasione significativa per presentare i risultati del progetto congiunto realizzato da Formedil Avellino e INAIL Campania, focalizzato sul contrasto ai Disturbi Muscolo Scheletrici (DMS), tra le principali cause di malattie professionali nel settore delle costruzioni. Nell’ambito del progetto sono state misurate le Vibrazioni Meccaniche delle attrezzature di lavoro utilizzate nei cantieri edili della provincia di Avellino. La campagna di misure è stata orientata alle esposizioni “mano-braccio” e al “corpo intero” dei lavoratori edili.

Attraverso dati, analisi ed esperienze sul campo, saranno illustrati gli strumenti operativi e le buone pratiche sviluppate per ridurre i rischi legati a posture scorrette, movimentazione manuale dei carichi e condizioni di lavoro usuranti. L’obiettivo è promuovere una cultura della prevenzione sempre più diffusa e concreta.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Antonio Prudente, presidente di Formedil Avellino, Adele Pomponio, direttrice regionale INAIL Campania, Vincenzo De Maio, presidente dell’Ordine degli Architetti della provincia di Avellino, Giovanni Acerra, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Avellino, e Antonio Santosuosso, presidente del Collegio dei Geometri della provincia di Avellino.

Le conclusioni finali verranno affidate a Raffaele D’Angelo, coordinatore CTSS Inail Campania con un contributo di sintesi a cura dell’ingegnere Christian Speranza.

L’iniziativa è realizzata con il coinvolgimento e il patrocinio degli Ordini professionali degli Ingegneri, degli Architetti e del Collegio dei Geometri della provincia di Avellino. Per i partecipanti iscritti agli Ordini sono previsti 3 crediti formativi professionali (CFP).

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria al seguente link: https://www.formedilavellino. it/prenotazione-evento/