Fiera Campionaria di Venticano, UNARMA presente con un proprio stand

Nei giorni dal 23 al 26 Aprile in occasione della 47^ edizione della Fiera campionaria di Venticano, l’associazione Sindacale Carabinieri UNARMA A.S.C. sarà presente per il secondo anno consecutivo con un proprio stand. Nell’occasione saranno presenti diversi dirigenti locali, regionali e Nazionali che rimarranno a disposizione nei giorni della kermesse per pubblicizzare e informare tutti gli interessati, sull’attività sindacale che l’associazione sta portando avanti e sui servizi offerti.

Così in una nota il Segretario Generale Provinciale Dott. Massimiliano Lo Priore:

“Anche quest’anno, con non pochi sforzi, saremo presenti a Venticano presso la fiera campionaria a disposizioni di tutti i colleghi Carabinieri iscritti e non e curiosi interessati ad essere informati sull’attività dell’Associazione Sindacale UNARMA A.S.C.. Colgo l’occasione per ringraziare il Sindaco di Venticano dott. Arturo Caprio e il Presidente della Pro loco Venticanese Daniel Panella che hanno reso possibile che tutto ciò si realizzasse anche quest’anno. Nell’occasione faremo conoscere ai curiosi il libro UNARMA A.S.C. stampato da poco e non in vendita, con il titolo “IL CORAGGIO DI CAMBIARE” – dedicato a tutti i Carabinieri, veramente interessante e che consiglio di leggere. Vi aspettiamo numerosi.”