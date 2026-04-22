Montoro, finanziamento di oltre un milione per le scuole di Banzano e Torchiati

Il Comune di Montoro ha ottenuto un finanziamento complessivo di € 1.126.457,77 destinato alla sicurezza e al completamento degli edifici scolastici di Banzano e Torchiati.

Per la Scuola di Banzano, i lavori già avanzati al 77%, prevedono un finanziamento ulteriore di € 497.822,99 per completare l’opera mentre per la Scuola Primaria di Torchiati è previsto un finanziamento di € 628.634,78 per avviare e realizzare i lavori di completamento dell’opera.

“Questi fondi – commenta il sindaco Carratu’- sono già garantiti dallo Stato quindi il Comune non dovrà gravare sul proprio bilancio. I cantieri potranno ripartire a breve e i pagamenti saranno più celeri per le aziende esecutrici. Dopo la formalizzazione definitiva dell’impegno economico per inizio maggio, contiamo di riprendere e avviare i lavori già tra fine maggio e inizio giugno.”

Grande l’impegno dell’attuale amministrazione insieme all’Ufficio Tecnico per il completamento dell’iter burocratico, fermo al palo da anni, con continui incontri presso l’Ente Regione e il Ministero svolto dai dirigenti comunali e dagli stessi amministratori in carica.