Avellino, malore fatale nella notte: muore il vicecomandante della Polizia Locale Sullo

AVELLINO- Un malore improvviso, la corsa in Ospedale e il cuore che si e’ fermato per sempre. Avellino si risveglia con la tragica notizia della morte di Domenico Sullo, 66 anni, vicecomandante della Polizia Locale, incarico che ricopriva dal 2018 . Per tutti era “Mimmo”, una presenza costante nella cornice di sicurezza della varie manifestazioni in città negli ultimi anni. La notizia ha scosso profondamente la comunità cittadina e anche l’hinterland, visto che prima dell”incarico a Palazzo di Citta’, Sullo aveva ricoperto incarico di comandante anche a Montoro. Cordoglio da ogni parte per la sua scomparsa.