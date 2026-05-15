Giornata Internazionale dell’Infermiere, ad Avellino un pomeriggio dedicato a salute e formazione

La città si prepara a celebrare la Giornata Internazionale dell’Infermiere con un evento pubblico in Piazza Libertà, dalle ore 16:00 alle 19:00. L’iniziativa, promossa dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Avellino in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati, l’ASL Avellino, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Avellino e la Misericordia di Avellino, intende valorizzare il ruolo degli infermieri e la loro dedizione quotidiana alla cura delle persone.
Sotto il motto “Noi infermieri: Oggi, Domani, Sempre – Cura, Competenza, Umanità”, la manifestazione offrirà momenti di incontro e attività aperte al pubblico:
- “Le mani che salvano“: dimostrazioni pratiche e mini training;
- “Cresci con noi”: presentazione dei percorsi di laurea e delle opportunità professionali;
- “Conosci, previeni, proteggi”: valutazioni gratuite dei parametri vitali;
- “Prevenzione e cura”: consigli su stili di vita, vaccinazioni e screening.
L’evento vuole ribadire il valore della professione infermieristica come pilastro del sistema sanitario, fondato su competenza, umanità e vicinanza. Un’occasione per ringraziare chi, ogni giorno, si prende cura della comunità con professionalità e passione.