Giornata internazionale delle Foreste: convegno della Regione ad Avellino

In occasione della “Giornata internazionale delle Foreste”, la Direzione generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Campania organizza un convegno sul tema “Tutela e valorizzazione del patrimonio idrico e forestale della Campania”, per martedì 21 marzo 2023, alle ore 9.30, ad Avellino, presso l’auditorium Bper Banca (Collina Liguorini, via dei Due Principati).

Interverranno, tra gli altri, l’assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo, il comandante del Comando Regione Carabinieri Forestale “Campania”, generale di brigata Ciro Luongo, Vincenzo Belgiorno, Direttore Generale dell’Ente Idrico Campano, la Dirigente del UOD (Unità organizzativa Direzionale) Ambiente, Foreste e Clima, Assessorato Agricoltura Regione Campania, Flora della Valle, Teresa del Giudice, Docente Università degli Studi “Federico II”, Dipartimento Agraria, Fabio Guerriero, Presidente Parco Regionale dei Monti Picentini.



L’appuntamento è promosso dall’Assessorato regionale all’Agricoltura e dal Comando Regione Carabinieri Forestale “Campania” con il patrocinio della Provincia di Avellino e del Comune di Avellino.

La “Giornata internazionale delle foreste” è stata istituita il 21 dicembre 2012 con risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite