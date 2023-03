Nasce l’Osservatorio Fp Cgil sulla sanità, Morsa: Noi, oltre i proclami

Nasce l’Osservatorio della Fp Cgil Avellino sulla sanità. Un’idea fortemente voluta dalla Federazione guidata dalla Segretaria Generale Licia Morsa.

“Sanità bene comune. È questa l’dea che ci ha spinto a dar vita ad un osservatorio. Una decisione che non potevamo più rimandare. Dal

commissariamento alla mancata delega politica della sanità, infatti, la Regione Campania, ormai da anni, non va oltre i proclami– afferma Morsa – Al fine di ascoltare chi ha vissuto casi veri o presunti di malasanità e chi quotidianamente svolge il proprio ruolo nell’ambito del SSN, la Fp Cgil intende così, in collaborazione con tutte le strutture della Camera del Lavoro, ma anche con le associazioni o con i soli cittadini interessati, avviare un osservatorio sui servizi sanitari e sociosanitari, pubblici e privati, della provincia.

Grazie ad un numero di telefono dedicato – continua Morsa – attraverso mail e whatsapp, garantendo la privacy di chi ci contatta, sarà possibile segnalare disservizi, con lo scopo di trovare ove possibile, proposte di soluzione da condividere con le strutture sanitarie provinciali pubbliche e private dove è presente la Fp Cgil”.

Un progetto, quello dell’osservatorio sulla sanità, che verrà presentato la prossima settimana in un’apposita conferenza stampa.

“Stiamo ultimando i preparativi – conclude la Segretaria Generale della FP CGIL Provinciale di Avellino – L’obiettivo è quello di partire subito e non perdere ulteriore tempo. A differenza di Palazzo Santa Lucia, noi andiamo oltre i proclami”.