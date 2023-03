Gara di “Zeppole” per gli anziani del Centro di via Annarumma

“Festa della Zeppola”, venerdì 17 marzo alle ore 16, presso il Centro per Anziani di via Annarumma ad Avellino. Lo comunica il Direttore della Caritas di Avellino, Carlo Mele, quale momento di intrattenimento ed anche di impegno ed interesse per attività come la preparazione di dolci per gli anziani.

Le zeppole saranno, infatti, realizzate dagli ospiti della struttura. Una gara nella preparazione del tradizionale dolce per la festa del papà che sarà presieduta da membri dell’associazione culturale “Orizzonti”, con il Presidente Paolo Marotta.

Ci sarà anche la musica per rendere al meglio lo spirito della festa con lo showman Niko che proporrà brani della canzone classica napoletana e della melodia italiana degli anni ’60 e ’70.