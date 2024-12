Caso sospetto di meningite: chiuso il Liceo Aeclanum a Mirabella

A seguito della comunicazione pervenuta in data odierna dall’ASL Dipartimento di Prevenzione, relativa a un caso sospetto di meningite, il sindaco di Mirabella Eclano Giancarlo Ruggiero ha emesso un’ordinanza che dispone la chiusura dell’Istituto Scolastico “Aeclanum”, sito in Via Bosco Ortale – fraz. Passo di Mirabella.

La chiusura, adottata in via precauzionale e a tutela della salute degli alunni e degli utenti del plesso, riguarderà esclusivamente la giornata di mercoledì 4 dicembre, con l’obiettivo di permettere le operazioni di sanificazione dei locali scolastici.