Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne: iniziative in Irpinia per sensibilizzare e formare le nuove generazioni

Lunedì 25 novembre 2024, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Irpinia si mobilita con una serie di eventi che coinvolgeranno studenti, istituzioni, associazioni e la società civile. Dagli spettacoli teatrali ai progetti educativi, passando per convegni e testimonianze dirette, il territorio si conferma impegnato nella lotta contro ogni forma di violenza di genere.

Avellino: teatro e riflessione con gli studenti

Alle ore 10:30, presso il Cine-Teatro Eliseo di Avellino, la Casa di Accoglienza per donne maltrattate “Antonella Russo” e il Centro Antiviolenza “Demetra è Donna”, con il supporto della Fondazione “Una Nessuna Centomila”, presenteranno lo spettacolo teatrale “Fuori c’è il sole”, diretto da Gigi Savoia e interpretato dall’attrice irpina Angela Caterina.

L’evento, patrocinato dalla Rete REAMA e dal Comune di Avellino, accoglierà 300 studenti delle scuole secondarie di II grado. Al termine della rappresentazione seguirà un dibattito per approfondire il tema della violenza di genere, sensibilizzando i ragazzi sull’importanza del rispetto e dell’uguaglianza.

L’iniziativa sarà anche l’occasione per evidenziare il contributo della Fondazione Grimaldi, che sta sostenendo il progetto “Costruiamo Benessere”, destinato alla ristrutturazione della Casa “Antonella Russo”.

Grottaminarda: un convegno per educare alla non violenza

Sempre il 25 novembre, alle ore 9:30, l’Istituto Omnicomprensivo “San Tommaso d’Aquino” di Grottaminarda organizza il convegno “Come foglie secche d’Autunno” presso l’Aula Magna del plesso scolastico di via Perazzo.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Marcantonio Spera, della dirigente scolastica Maria Antonietta Rizzo e dell’assessora Marilisa Grillo, esperti e rappresentanti delle forze dell’ordine interverranno per analizzare la condizione femminile e il fenomeno della violenza sulle donne.

La giornata vedrà anche la partecipazione degli studenti, con interventi moderati dalla giornalista Angelita Ciccone, per discutere di rispetto, integrazione e del ruolo della scuola nella lotta alla violenza.

Solofra: un dibattito tra istituzioni e esperti

A Solofra, presso l’Auditorium del Centro ASI, si terrà l’evento “M’ama? No, non m’ama”, alle ore 10:00. La giornata, moderata dalla giornalista Marina D’Apice, vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali come il sindaco Nicola Moretti, esperti del Consorzio Ambito A5 e il noto giornalista Alessandro Cecchi Paone.

Testimonianze, interventi di psicologi, avvocati e operatori del settore offriranno un quadro completo delle problematiche legate alla violenza di genere, con uno sguardo particolare alle soluzioni per supportare le vittime e prevenire il fenomeno.

Ariano Irpino: educare alla parità attraverso l’innovazione

La sensibilizzazione comincia dai banchi di scuola anche ad Ariano Irpino, dove è stato lanciato il progetto “Educare alla parità di genere – tra pari”, volto a prevenire atti di violenza attraverso percorsi formativi destinati agli studenti delle scuole secondarie di II grado.

La presentazione ufficiale si è tenuta il 22 novembre presso il Palazzo degli Uffici con la partecipazione di autorità locali e dirigenti scolastici. Il progetto, sperimentale e basato sul metodo “peer to peer”, punta a formare studenti che diventeranno a loro volta educatori per i compagni, creando una rete di sensibilizzazione tra pari.

Pietradefusi: un incontro al Liceo Classico “Colletta”

Alle 11:00, a Pietradefusi, il Liceo Classico “Colletta” organizza un dibattito che vedrà protagonisti studenti e rappresentanti delle forze dell’ordine. Tra gli ospiti, il direttore del Consorzio A5 Carmine De Blasio e la psicologa Teresa D’Auria del Centro Antiviolenza, che offriranno un’analisi approfondita sul fenomeno della violenza domestica.

“La battaglia contro la violenza sulle donne può essere affrontata sul serio partendo dalla scuola, dalle istituzioni, dalla parrocchia, dal volontariato e soprattutto dall’esempio,” ha dichiarato Marilisa Grillo, assessora all’Istruzione di Grottaminarda.

In tutta l’Irpinia, la Giornata del 25 novembre si trasforma in un’occasione per riflettere, formare e ispirare le nuove generazioni a costruire una società basata sul rispetto e sull’uguaglianza.