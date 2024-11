Centro per l’Autismo:” Dopo il nostro esposto presentato lo scorso Marzo ai Carabinieri di Avellino si entra nel vivo dell’Inchiesta da parte della magistratura”.

Successivamente alle dichiarazioni dell’Ex Sindaco di Avellino Gianluca Festa circa la volontà di affidare il Centro per l’Autismo di Contrada Serroni ai privati il M.I.D. attraverso i Carabinieri di Avellino ha presentato lo scorso Marzo un esposto, affidato al nostro legale di fiducia l’Avvocato Cinzia Capone del foro di Benevento, affinchè la Procura facesse luce sulla mancata apertura del Centro e sui ritardi.

Sul caso vi è un fascicolo aperto in Procura e proprio ieri abbiamo dai media appreso la notizia che i Carabinieri hanno bussato agli uffici dei lavori pubblici di Palazzo di Città per acquisire documentazioni e chiedere chiarimenti per risalire ad eventuali ritardi amministrativi e a eventuali irregolari procedure adottate finora e far luce sulla vicenda, si prosegue quindi nella fase di indagini volta a risalire ad eventuali omissioni in atti d’ufficio, la pratica è affidata al P.M. la dottoressa Paola Galdo del Tribunale di Avellino.

Sulla questione andremo fino in fondo anche in sede giudiziaria perché per oltre vent’anni famiglie e associazioni sono state ingannate da promesse, false speranze e negati i loro diritti, al momento nulla è attribuibile all’attuale amministrazione in carica a Palazzo di Città insediata solo tre mesi fa a guida Nargi, la quale solo qualche settimana fa ha anche trovato un accorso con l’A.S.L. di Avellino per la futura gestione e ha anche provveduto a quanto si è appreso alla risoluzione di qualche indennizzo sui suoli che ancora pendeva con la vecchia proprietà conclude Esposito.