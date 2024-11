Ieri, a Sant’Angelo dei Lombardi si è celebrata la 74^ Giornata Regionale del Ringraziamento di Coldiretti Campania.

Un evento fondamentale per la valorizzazione delle tradizioni agricole campane, ma anche un momento di riflessione sul futuro del settore. Una giornata che, attraverso il coinvolgimento diretto degli agricoltori, delle istituzioni e dei consumatori, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di supportare l’agricoltura locale, sostenibile e innovativa, come motore di sviluppo economico, culturale e sociale per la regione.

Quest’anno il messaggio della Conferenza Episcopale Italiana e’: “La Speranza per il domani: verso un’Agricoltura più sostenibile” perché solo salvaguardando il terreno e, insieme le attività agricole e gli agricoltori, può essere perseguito un uso dinamico ma sostenibile che limiti il consumo e lo spreco del territorio e, allo stesso tempo tuteli le produzioni alimentari e la biodiversità. Bisogna avere cura della nostra terra.

Una grande festa degli agricoltori che ha visto la presenza di circa mille soci e 200 trattori provenienti da tutta l’Alta Irpinia e dalla Valle dell’Ufita.

Il Sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi, prof.ssa Rosanna Repole, ha voluto ringraziare Coldiretti Campania con una targa in cui ha rimarcato la dedizione e la continua e straordinaria assistenza che Coldiretti ogni giorno pone sul territorio nella difesa dei diritti degli agricoltori.