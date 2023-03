Sostenibilità ed Efficienza energetica, De Angelis: “Oltre 17 milioni per i comuni irpini”

“L’Avviso C.S.E. 2022 – Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica – ha finanziato a fondo perduto, pari al 100%, la realizzazione di interventi previsti su edifici pubblici. Su 160 milioni riservati per le regioni del Sud ai comuni della provincia di Avellino sono stati assegnati 17,5 milioni di euro coinvolgendo 37 comuni. Grazie al ministero dell’Ambiente, a guida dell’on. Pichetto Fratin, 37 comuni della nostra Provincia hanno beneficiato dell’11% del totale dei fondi assegnati alle Regioni del Sud”.

A comunicarlo e’ il prof. Carmine De Angelis consigliere alla vice Presidenza del Consiglio nonché delegato agli enti locali e alla programmazione comunitaria. “Entro giugno – prosegue il consigliere – saranno pubblicati bandi per circa 10 miliardi di euro. La voce di spesa più consistente sarà legata al bando per il rafforzamento delle smart grid (3,6 miliardi). Seguono la promozione delle energie rinnovabili per le comunità energetiche (2,2 miliardi) e lo sviluppo del biometano (1,9 miliardi)”.