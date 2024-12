Un nuovo traguardo per Costantino Imparato: abilitato Arteterapeuta con 110 e lode

È con grande entusiasmo che oggi si festeggia il traguardo raggiunto da Costantino Imparato, che a Napoli ha conseguito la laurea di abilitazione alla professione di Arteterapeuta, con il massimo dei voti, 110 e lode.

La sua tesi di laurea, dal titolo “L’evoluzione delle competenze emotive: la sfera emotiva del bambino”, affronta temi di grande rilevanza nel campo dell’arteterapia, esplorando il ruolo delle emozioni nello sviluppo del bambino e l’importanza di un supporto psicologico volto a favorire una crescita equilibrata. Costantino ha saputo unire teoria e pratica in un lavoro che rispecchia la sua visione sensibile e profonda dell’essere umano, con particolare attenzione alla comprensione e valorizzazione delle emozioni nei più piccoli.

Il lavoro di Costantino, frutto di anni di studio e di una passione che lo ha sempre contraddistinto, si inserisce in un campo in continua evoluzione, dove la conoscenza delle competenze emotive e il loro impatto sul benessere psicologico del bambino sono temi di estrema attualità.

La sua preparazione, unita a una spiccata capacità di ascolto e di supporto emotivo, lo renderanno certamente una figura preziosa per chiunque avrà il privilegio di lavorare con lui, in un ambito sempre più fondamentale come quello dell’arteterapia.

Oggi non è solo un giorno di celebrazione per un traguardo accademico, ma anche per l’inizio di un nuovo capitolo professionale, ricco di opportunità e successi. Costantino saprà fare la differenza nel mondo dell’arteterapia, portando con sé la sua passione per il miglioramento della qualità della vita dei bambini e degli adolescenti.

Auguriamo a Costantino Imparato una carriera piena di soddisfazioni, crescita professionale e realizzazione personale.