Aiello prega per Alberto, il sindaco Gaeta: l’abbraccio della comunità alla sua famiglia

AIELLO DEL SABATO- L’abbraccio affettuoso di un’intera comunita’ e la preghiera per Alberto, il venticinquenne di Aiello del Sabato rimasto coinvolto in un gravissimo incidente nella giornata di ieri. A testimoniarlo alla sua famiglia e’ stato il sindaco del comune irpino Sebastiano Gaeta: “Quello di ieri è stato un giorno molto difficile per la nostra comunità. Un brutto incidente che ha lasciato tutti noi sconvolti e profondamente colpiti- ha scritto il primo cittadino di Aiello del Sabato- Alberto è stato operato d’urgenza nella serata di ieri e al momento si trova in rianimazione, ancora in prognosi riservata. La situazione è delicata e bisogna attendere con pazienza, ma soprattutto con speranza.Ho sentito poco fa la mamma, alla quale ho portato, per quanto possibile, l’abbraccio affettuoso e la vicinanza sincera di tutti noi. In questi momenti le parole servono poco, ma il calore umano e la preghiera possono fare molto”.