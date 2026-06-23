Vittoria della UILM alla Menarini di Flumeri: il Tribunale dichiara illegittimo il licenziamento della lavoratrice Iannaccone

Vittoria legale e sindacale per la UILM. Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Benevento, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari, con sentenza emessa in data 22 giugno 2026, ha smantellato la tesi aziendale della Menarini S.p.A. dello stabilimento di Flumeri, dichiarando totalmente illegittimo il licenziamento intimato a gennaio 2025 nei confronti della lavoratrice Antonella Iannaccone.

​L’azienda aveva giustificato il provvedimento espulsivo adducendo come motivazione la “soppressione della mansione”. La UILM, attraverso i propri legali, ha fermamente respinto e contestato il licenziamento in ogni sede, dimostrando l’assenza di reali ragioni oggettive.

​Il dispositivo della sentenza (P.Q.M.) non lascia spazio a dubbi e condanna la Menarini S.p.A. su tutti i fronti, disponendo:

– ​L’immediata reintegrazione di Antonella Iannaccone nel proprio posto di lavoro;

​- La condanna dell’azienda al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre a interessi e rivalutazione monetaria;

​- Il versamento integrale di tutti i contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegra;

– ​La condanna alle spese di lite, liquidate in € 5.569,00 più accessori di legge.

​”Questa sentenza ristabilisce la verità e la giustizia all’interno dello stabilimento di Flumeri” – dichiara Gaetano Altieri, Segretario della UILM – “Viene confermato un principio fondamentale: i diritti dei lavoratori non possono essere calpestati o sacrificati sull’altare di riorganizzazioni aziendali prive di fondamento reale. Il licenziamento non può essere usato come uno strumento di gestione arbitraria del personale. ​La UILM esprime il più vivo compiacimento per questo risultato, che premia la fermezza della lavoratrice – che non si è mai arresa – e la costante determinazione del sindacato a difesa della dignità del lavoro sul territorio. Vigilando con la massima attenzione, la UILM esige ora che la Menarini S.p.A. dia immediata esecuzione al provvedimento del Giudice, garantendo ad Antonella un rientro in fabbrica pieno, sereno e senza ulteriori penalizzazioni”.