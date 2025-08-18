Pietrastornina, la Fanfara della Polizia per la mobilitazione dei donatori

“La vera generosità verso il futuro consiste nel donare tutto al presente”, su questo principio va avanti senza sosta anche d’estate l’impegno di DonatoriNati Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco.

A Pietrastornina una raccolta straordinaria di sangue, organizzata in sinergia con il Circolo Socio Culturale PetraStrumilia, l’Associazione Pretalando, la ASL di Avellino, e patrocinata dal Comune di Pietrastornina. Contemporaneamente nelle varie città d’Italia dov’è presente l’Associazione DonatoriNati, ci saranno raccolte di sangue o anche iniziative di sensibilizzazione alla donazione del sangue.

In Piazza Vittorio Veneto, dalle ore 8.00 alle 12.00, i donatori saranno accolti da personale medico a bordo di un’autoemoteca della Frates. Presente anche un gazebo a cura della Asl di Avellino per la sensibilizzazione alla donazione di organi.

“Il fabbisogno di sangue non si ferma, nemmeno durante le ferie estive. L’invito a donare il sangue è rivolto a tutti, ma in particolare ai più giovani, chiamati a rinnovare la base dei donatori in una società in cui l’età media degli iscritti continua ad aumentare ed è necessario garantire continuità al sistema trasfusionale nel lungo periodo. Il nostro impegno è costante: oltre l’iniziativa nella generosa Città della Guglia , abbiamo organizzato una raccolta straordinaria di sangue in Questura a Napoli per sostenere le richieste dell’Ospedale Cardarelli” – afferma il Presidente DonatoriNati Campania Tommaso Delli Paoli.

Alle ore 20.30 la Fanfara della Polizia di Stato si esibirà in Piazza S. Iermano. Il concerto, dedicato a cittadini e turisti, sarà diretto dal maestro della Fanfara della Polizia di Stato Massimiliano Profili e si svolgerà sul sagrato della Chiesa Madre del Borgo irpino.