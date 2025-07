Finalmente mamma a 48 anni dopo 10 anni di attesa e 2 tagli cesarei

Aveva perso ogni speranza di avere un bimbo, Filip Olena , 48 anni che aveva avuto gia’ 2 figli con taglio cesareo oltre 20 anni prima , da una precedente relazione . Olena desiderava fortemente una gravidanza per completare con la nascita di un bambino il progetto di amore con l’attuale marito. Si era rivolta per oltre dieci anni a diversi ginecologi senza alcun risultato. Come ultima spiaggia si rivolse al dr. Raffaele Petta e a seguito di idonei approfondimenti diagnostici e terapie appropriate raggiunse l’obbiettivo della gravidanza. Questa gravidanza, essendo ad alto rischio, per l’eta’ materna, fu seguita accuratamente dal dr. Raffaele Petta, con controlli clinici , ecografie e flussimetrie ravvicinate.

Alla 35° settimana per l’insorgenza di travaglio , essendo stata in precedenza sottoposta a due tagli cesarei, fu ricoverata presso il Reparto di Ostetricia del “ Malzoni Research Hospital “ diretto dalla dr.ssa Annamaria Malzoni e sottoposta a taglio cesareo iterativo. L’intervento, molto complesso per le tenaci aderenze dovute ai precedenti interventi, fu eseguito dal dr. Gianmarco Miele con il dr. Luigi Manzo , mentre l’anestesia fu condotta dal dr. Franco Lazzarini : alle ore 15,42 nasceva il piccolo Nicolas con un peso di soli kg. 2,100 affidato alle cure del dr. Angelo Izzo, Responsabile della Terapia Intensiva Neonatale del “ Malzoni Research Hospital”.

“Ringrazio il dr. Raffaele Petta , tutti i Medici e tutto il Personale del “ Malzoni Research Hospital “ che hanno reso possibile l’avverarsi di questo sogno” afferma la signora Olena.