Gesualdo, benedizione del busto di San Giuseppe Moscati

Sabato 31 gennaio, alle ore 17.00, presso la Parrocchia dei Santi Nicola e Antonino Martire di Gesualdo, l’Arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi–Conza–Nusco–Bisaccia, S.E. Mons. Pasquale Cascio, presiederà una solenne concelebrazione eucaristica durante la quale verrà benedetto il busto in marmo di Carrara di San Giuseppe Moscati.

L’opera, realizzata dallo Studio d’Arte “Cave di Michelangelo” di Massa Carrara, è dono di Franco Barattini e si affianca al busto di San Pio da Pietrelcina, della medesima fattura, già presente nella chiesa. I due manufatti artistici saranno collocati uno di fronte all’altro, offerti alla venerazione dei fedeli come in un dialogo ideale tra due grandi testimoni della carità cristiana e della cura dell’uomo.

L’iniziativa sarà preceduta dalla tavola rotonda dal titolo “La cura dell’uomo nella cura di Dio: percorsi di santità in dialogo”, alla quale parteciperanno Mons. Pasquale Cascio e P. Francesco Annicchiarico SJ, gesuita della comunità del Gesù Nuovo di Napoli, in un momento di riflessione che intreccia spiritualità, vocazione e impegno nel mondo della sanità.

L’animazione liturgica sarà curata da Sabrina Caprarella, Pina Molinario, Luigi Sisto e Octavian Cristea Nechit.

L’evento, promosso dal Parroco P. Enzo Gaudio OFM, si configura come un importante appuntamento di fede e di cultura e vedrà la partecipazione di sindaci, medici, operatori sanitari e direttori delle ASL del territorio, sottolineando il valore umano, etico e spirituale della cura come servizio alla persona.