La Mascarata Serinese e Lé Beuffon de Courmayeur incantano Ravello

Il Programma della Giornata

Dalle ore 9:00, il borgo di Ravello sarà invaso da questa ondata di colori. La sfilata toccherà i luoghi più suggestivi del comune costiero, offrendo ai residenti e ai turisti uno spettacolo visivo senza precedenti, dove il rosso dei costumi e il multicolore dei fiori spiccheranno contro il blu del mare della Costiera.

Il momento clou sarà scandito dal saluto delle autorità e da un momento di convivialità, per suggellare un’unione che va oltre la semplice parata: è un incontro tra popoli che custodiscono con orgoglio lo stesso spirito carnascialesco. Dice il presidente della MABI Mascara Serinese, Mario De Luca,”Portare la nostra Mascarata a Ravello insieme ai Lè Beuffon è un’emozione indescrivibile. Vedere i nostri copricapi fioriti e i loro costumi così simili sfilare tra questi vicoli millenari è la prova che la bellezza e la tradizione non hanno confini.”

Un Evento Imperdibile

La cittadinanza e la stampa sono invitate a partecipare a quello che si preannuncia come uno dei momenti più iconici del Carnevale 2026. Un’occasione rara per ammirare da vicino la cura e la passione che si celano dietro ogni singolo fiore e ogni cucitura di questi abiti storici.