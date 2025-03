Le Convittiadi: il Convitto Nazionale di Avellino a Lignano Sabbiadoro

Domenica 16 marzo 29 alunni della Secondaria di I grado e 29 dei due Licei del Convitto Nazionale di Avellino partiranno per Lignano Sabbiadoro (Ud) per partecipare per la sedicesima volta, come tradizione vuole, alle Convittiadi, ossia alle Olimpiadi Nazionali dei Convitti e degli Educandati italiani, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Sotto la supervisione e la guida del Referente dell’iniziativa, l’educatore Cesare Aldorasi, e del Responsabile sportivo, l’educatore Antonio Palladino, accompagnati dagli educatori De Marco e Ronga, gli studenti raggiungeranno il Friuli Venezia Giulia. L’evento, la cui organizzazione, quest’anno, è stata affidata all’ Educandato “Uccellis” di Udine, sotto la direzione della Dirigente Anna Maria Zilli, Presidente dell’Anies (Associazione Nazionale delle Istituzioni Educative), si svolgerà, dal 16 al 23 marzo 2025, a Lignano Sabbiadoro e accoglierà oltre 2.000 studenti, provenienti da 50 istituti di eccellenza, disseminati in tutta Italia, ai quali si aggiungeranno 200 ragazzi della regione. Le competizioni sportive, destinate a due categorie di studenti, Small (classi prime e seconde della Secondaria di I grado) e Large (classi prime e seconde del biennio della Secondaria di II grado), comprenderanno varie discipline, tra cui calcio a cinque, nuoto, atletica leggera, beach tennis, pallavolo e pallacanestro, senza dimenticare altre attività entusiasmanti. Inoltre, il villaggio che accoglierà l’evento sarà fonte di animazione serale, grazie a spettacoli teatrali e musicali, creando incredibili occasioni di socializzazione e di condivisione tra i giovani partecipanti. Sono previste, inoltre, escursioni culturali in tutta la Regione, in sinergia con il progetto “GO! 2025 Capitale Europea della Cultura”, condiviso con Nova Gorica. Le Convittiadi rappresentano non solo un’opportunità di competizione, ma anche un’esperienza formativa unica che promuove i valori dell’appartenenza, dell’identità e dello scambio culturale tra gli studenti. Tra le finalità occorre ricordare l’importanza dell’impegno progettuale e sinergico di tutte le componenti dell’Istituzione; si tratta sicuramente, come sostiene il Rettore, Dirigente Scolastico, Prof. Attilio Lieto, grande sostenitore della manifestazione, di uno “strumento migliorativo delle competenze degli studenti, in più ambiti, e in una prospettiva di lifelong learning”. Nel salutare i ragazzi, prima della partenza e, prima di raggiungere la comitiva del Convitto, nella giornata di venerdì, per la conclusione dell’evento e per partecipare all’Assemblea dell’ANIES, il Rettore Dirigente Scolastico ha salutato i ragazzi dicendo loro che, comunque vada, sarà certamente un grande successo; inoltre ha ricordato che lo scorso anno, alla sua “prima” alle Convittiadi, svoltesi a Catanzaro, ha avuto il piacere di consegnare il premio “Fair play”, destinato agli atleti distinti per correttezza, spirito di squadra e sostegno reciproco; l’augurio del Rettore è che in questa edizione sia proprio il Convitto di Avellino ad aggiudicarsi questo premio, il più ambito e significativo per una manifestazione come quella che i ragazzi si apprestano a vivere.