“Genovese sembra leggere il tg, Nargi fatta con l’IA. Gengaro unico che arriva alla gente”

“Genovese lo vedo finto quando comunica con i cittadini, sembra quasi che stia leggendo il telegiornale, non arriva. La Nargi è finta anche lei, mi sembra poco autentica. Ho visto alcuni suoi interventi che sembrano video ricostruiti con l’intelligenza artificiale. Antonio (Gengaro, ndr), invece, è l’unico che arriva alla gente. Quando parla, il messaggio arriva alle persone. Alcuni possono essere d’accordo con lui, altri no; ma è l’unico candidato che riesce a farsi capire”.

Così il Vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle Michele Gubitosa oggi in città per tirare l’ultima volata in vista del doppio voto amministrativo-europeo. “Il Presidente Giuseppe Conte ad Avellino? Lo vedremo sicuramente per il ballottaggio – certifica Gubitosa -. Sono stato io stesso personalmente ad invitarlo per il ballottaggio perché sono certo che Gengaro passerà questo primo turno. Genovese è completamente spartito dai radar dopo una campagna elettorale iniziata in sprint. Non so dove stia facendo la campagna elettorale perché non si vede. Laura Nargi, invece, è presente ma porta con sé tutti i problemi derivanti dall’eredità dell’amministrazione Festa, di cui è erede. Dunque il secondo turno si giocherà proprio tra Nargi e Gengaro e il presidente Conte sarà al fianco del candidato sindaco del fronte progressista”.

Sulla presenza del numero uno nazionale dei pentastellati assicura anche la Vicepresidente del Senato Mariolina Castellone, anche lei questo pomeriggio in città al fianco di Antonio Gengaro e Maura Sarno, quest’ultima candidata dei 5 Stelle alle Elezioni Europee. “Sono persone perbene” garantisce la senatrice M5s.