La lista APP annuncia la chiusura della sua campagna elettorale

La lista APP Avellino Progetto Partecipato annuncia la chiusura della sua campagna elettorale che si terrà il 7 giugno 2024. L’evento avrà luogo nello spiazzale antistante al Casino del Principe alle ore 18:00. A seguire, alle ore 19:00, i membri e i sostenitori di APP si sposteranno per partecipare alla chiusura della campagna elettorale di coalizione, concludendo la serata al circolo Arci Avionica fino all’inizio del silenzio elettorale.

L’iniziativa sarà focalizzata su temi cruciali quali i beni comuni, la cultura, la gestione degli spazi pubblici e la partecipazione attiva dei cittadini.

“Questo è un posto simbolico,” dichiara Francesco Bubba Iandolo della lista APP. “Le proposte e il modello di gestione costruito da Avionica in questa struttura rappresentano per noi un modello di partecipazione e di gestione delle strutture pubbliche. Riuscirono a mettere al centro il tema dei patti di collaborazione e di un regolamento dei beni comuni che va assolutamente ripreso. Il modo in cui sono stati cacciati, invece, rappresenta il modello di città che vogliamo contrastare: un modello di gestione della cosa pubblica privatistico e chiuso.”

La chiusura della campagna elettorale sarà quindi un momento di riflessione e di proposta per un futuro più partecipativo e inclusivo, dove i cittadini possano sentirsi realmente parte attiva nella gestione del proprio territorio.