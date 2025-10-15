GdiF Avellino: visita del Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale al Comando Provinciale

Nella giornata di ieri, il Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Francesco GRECO, autorità gerarchica sovraordinata a tutti i Reparti della Campania, oltre che delle regioni Puglia, Basilicata e Molise, ha reso visita al Comando Provinciale Avellino.

L’Alto Ufficiale Generale è stato accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello t.SPEF Leonardo Erre e ha dapprima effettuato incontri istituzionali con S.E. il Prefetto di Avellino – Dr.ssa Rossana Rifletto, con il Commissario Straordinario del Comune di Avellino – Dr.ssa Giuliana Perrotta, con S.E. il Vescovo Mons. Arturo Aiello e con i vertici dell’Autorità Giudiziaria irpina – Dott.ssa Francesca Spena, presidente del Tribunale e Dott. Domenico Airoma, Procuratore della Repubblica, ai quali ha confermato la più ampia collaborazione istituzionale da parte delle Fiamme Gialle di ogni ordine e grado che operano nella provincia irpina, ricevendo, al contempo, espressioni di piena soddisfazione, stima e fiducia e per le molteplici attività di servizio svolte da tutti i Reparti della provincia.

Il Generale Greco ha quindi visitato la Caserma “Sottotenente Medaglia d’Oro al Valor Militare Attilio Corrubia”, sede del Comando Provinciale, del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria e del Gruppo di Avellino, ove ha incontrato una rappresentanza di Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri di tutti i Reparti dipendenti, ai quali ha riportato le lusinghiere espressioni di apprezzamento dell’Autorità Giudiziaria e di Governo, aggiungendo il suo personale plauso per l’impegno, la dedizione e il senso del dovere che connotano la diuturna attività dei Finanzieri, a tutela della legalità e della sicurezza. A seguire, un breve ma significativo incontro con i rappresentanti delle Associazioni

Nazionali Finanzieri d’Italia di Avellino e Ariano Irpino, esaltandone la spiccata funzione sociale nella collettività irpina.

Nel corso della visita, alla presenza dei Comandanti di reparto, il Comandante Provinciale ha presentato all’Autorità il briefing istituzionale, relazionando sui risultati operativi conseguiti e sulle più significative attività di servizio in corso, nonché sulle migliorie apportate alle infrastrutture delle caserme, sedi dei reparti dipendenti.