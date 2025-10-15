Confesercenti, Marinelli: “contributi partecipazione fiere per imprese irpine”

“Le imprese irpine che intendono promuovere la propria attività e cercare nuovi

clienti e mercati per prodotti e servizi hanno la possibilità di accedere a contributi per

la partecipazione a manifestazioni fieristiche o rispondere ai bandi per l’accesso agli

stand istituzionali della Camera di Commercio”. Ad affermarlo è Giuseppe Marinelli,

presidente provinciale di Confesercenti Avellino.

“La presenza ad eventi nazionali – ha proseguito il dirigente dell’associazione di

categoria – è una esperienza utile e significativa per chi si pone l’obiettivo di

allargare gli orizzonti e costituisce una interessante opportunità di crescita nel settore

di riferimento, anche per le ditte e le aziende di piccole dimensioni”.

A questo scopo Invitalia, Agenzia nazionale per lo sviluppo, ha predisposto una

misura specifica di sostegno alle Pmi che, nel periodo compreso tra l’8 agosto 2025 e

il 31 dicembre 2025, partecipano a manifestazioni fieristiche nazionali o

internazionali organizzate in Italia per i settori con costi di esposizione più elevati.

La misura rientra negli interventi a favore del settore fieristico e dei mercati rionali.

L’agevolazione prevede un contributo a fondo perduto, erogato sotto forma di

“buono” di valore non superiore a 10.000 euro, concesso fino a un massimo del 50%

delle spese ammissibili, per esposizioni già effettuate o da programmare nel periodo

di riferimento.

Il bando è stato aperto il 7 ottobre ed è possibile presentare domanda fino alle ore 12

del 28 ottobre. Moduli e informazioni dettagliate sono disponibili sul sito web di

Invitalia.

Per gli artigiani irpini, inoltre, si offre l’opportunità di partecipare alla prossima

edizione di “Artigiano in fiera 2025”, che si terrà a Rho Fiera Milano dal 6 al 14

dicembre, dove la Camera di Commercio Irpinia-Sannio sarà presente con una

collettiva di espositori delle province di Avellino e di Benevento, ed ospiterà nel

proprio stand istituzionale per una giornata nel periodo della fiera operatori

dell’artigianato artistico e tradizionale del territorio o associazioni di produttori, di

qualsiasi settore merceologico, compreso quello alimentare, che siano interessati a

presentare e promuovere le proprie eccellenze produttive, attraverso laboratori

dimostrativi, vetrine espositive, degustazioni.

La manifestazione d’interesse, da redigersi sull’apposito modulo presente sul sito web

della Camera di Commercio Irpinia-Sannio, dovrà essere inoltrata entro il 31 ottobre

2025, a mezzo Pec.