ASL Avellino, open day per lo screening della mammella e del colon retto

Nuovo Open Day dell’ASL Avellino per la prevenzione oncologica presso il Distretto di Avellino.

Nell’ambito del Programma Nazionale Equità in salute (PNES) Area di intervento: “Maggiore

copertura degli screening oncologici” l’ASL di Avellino, insieme alla Regione Campania,

promuove un programma di “Azioni volte all’implementazione dei 3 screening principali”.

Sabato 18 ottobre presso il Distretto di Avellino in via degli Imbimbo 10/12 dalle ore 9.00 alle ore 13.00, sarà possibile sottoporsi allo Screening della Mammella e del Colon retto.

Le donne nella fascia di età 50-69 anni residenti in provincia di Avellino, tramite prenotazione alla Centrale Screening oncologici (tel. 0825 292029 dalle ore 9.00 alle ore 14.00) oppure presentandosi direttamente presso il Distretto Sanitario, potranno effettuare gratuitamente la mammografia senza necessità di impegnativa del medico. Inoltre, le donne e gli uomini nella fascia di età 50-69 anni residenti in provincia di Avellino potranno sottoporsi a screening del colon retto.