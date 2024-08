GDF Benevento: sequestrati 12.000 prodotti estetici non certificati

I militari della Tenenza di Montesarchio, nell’ambito di un’attività info-investigativa, hanno individuato circa 12.000 articoli non conformi alle normative di settore presso un esercizio commerciale gestito da un cittadino di nazionalità cinese.

Nel quadro dell’incessante attività esercitata dalla Guardia di Finanza sul territorio caudino, a contrasto di tutti quei comportamenti in grado di minare la sana e leale concorrenza tra operatori del mercato, i finanzieri del Comando Provinciale Benevento hanno sequestrato circa 12.000 prodotti non sicuri, in violazione al d.lgs. 206/2005 (codice del consumo).

In particolare, militari della Tenenza di Montesarchio, nell’ambito di un’attività info-investigativa, hanno individuato nel Comune di Sant’Agata De’ Goti (BN) un esercizio commerciale, gestito da un cittadino di nazionalità cinese, ove erano esposti per la vendita, articoli non conformi alle vigenti e specifiche normative di settore.

L’intervento dei finanzieri ha permesso di sottoporre a sequestro circa 12.000 prodotti, consistenti in accessori vari per l’estetica.

L’intenzione del responsabile, era immettere nel circuito commerciale, prodotti dal prezzo accattivante ma non conformi ai previsti requisiti standard di sicurezza richiesti anche dalla normativa comunitaria. Pertanto, il titolare è stato segnalato alla locale Camera di Commercio Industria ed Artigianato, per violazione delle disposizioni concernenti il codice del consumo.

Il servizio eseguito nello specifico comparto testimonia il costante impegno profuso dalla Guardia di Finanza di Benevento a contrasto dell’illegalità economico-finanziaria e di illeciti particolarmente dannosi anche per la salute dei consumatori, soprattutto dei più piccoli.