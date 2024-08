Parco Giochi in allestimento al Partenio-Lombardi per il ferragosto dell’estate avellinese 2024

In piena alba, il piazzale del Partenio-Lombardi ha visto l’arrivo delle strutture per il parco divertimenti. Alle 8 del mattino, i lavoratori erano già attivi nello scarico dei materiali dai camion, inclusi vagoni, travi e tralicci, che serviranno a creare le numerose attrazioni previste per animare l’ultimo mese dell’estate avellinese.

Il parco giochi sarà ricco di attrazioni per adulti e bambini, promettendo divertimento per tutta la famiglia. Il Comune ha concesso l’utilizzo dell’area e prevede che il 12 agosto si concluda anche il processo parallelo volto a organizzare eventi e attività per i più piccoli nella seconda metà del mese di agosto.