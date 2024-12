GDF Benevento: proseguono i controlli sulla movida nel capoluogo sannita

Nell’ambito della costante attività di controllo economico del territorio, messa in atto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento, sono state intensificate le attività di pattugliamento dei finanzieri del Gruppo di Benevento, concentrate in modo particolare nei week-end di novembre.

E’ stato all’uopo incrementato il numero di pattuglie, anche con equipaggi in borghese, nel capoluogo sannita e, in particolare, presso le zone della movida del centro storico.

Nell’ambito dei controlli sono stati segnalati alla Prefettura di Benevento, quali assuntori di sostanze stupefacenti, 3 giovani del capoluogo trovati ognuno in possesso di un grammo circa di hashish, sottoposto a sequestro amministrativo.

Nel corso delle attività di perlustrazione del territorio, è stato, altresì, sottoposto a controllo un diciottenne di Benevento, trovato in possesso di un coltello a serramanico con blocco della lama, nascosto nella tasca dei pantaloni. All’esito dell’intervento, l’arma propria è stata sottoposta a sequestro e il giovane denunciato alla Procura della Repubblica di Benevento per porto abusivo di armi.

Inoltre, sono state controllate due rivendite di tabacchi del capoluogo sannita, ubicate nei centri di aggregazione e ritrovo di giovani e studenti. In tale circostanza hanno identificato alcuni clienti dei predetti esercizi commerciali, tra i quali due minorenni, che avevano da poco acquistato un pacchetto di sigarette.

Pertanto, le Fiamme Gialle hanno accertato che i rivenditori avevano ceduto i tabacchi ai minori senza verificare l’età degli acquirenti e li hanno sanzionati per la violazione del divieto di vendita di tabacchi ai minori di anni 18. In particolare, la normativa vigente prevede che “per chiunque vende o somministra ai minori di anni diciotto i prodotti del tabacco o sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica, con presenza di nicotina o prodotti del tabacco di nuova generazione”, è prevista una sanzione pecuniaria fino a 3.000,00 euro e la sospensione per quindici giorni della licenza che, in caso di recidiva, può essere revocata. E’ invece prevista l’ammenda per chi cede tabacchi ai minori di anni 14.

Le operazioni effettuate testimoniano l’attenzione della Guardia di Finanza nel contrasto ai traffici illeciti, a tutela della legalità e della sicurezza della collettività.

Si rappresenta che il soggetto denunciato è sottoposto alle indagini preliminari e, quindi, presunto innocente fino a sentenza definitiva.