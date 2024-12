I Carabinieri Forestali sequestrano un’autofficina: denunciato un 30enne

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Marzano di Nola, nell’ambito di controlli diretti alla repressione degli illeciti ambientali, in agro del comune di Lauro, denunciavano in stato di libertà un uomo, 30enne del posto, alla competente autorità giudiziaria.

Nello specifico, i militari operanti, in sinergia con i colleghi dell’Arma competente per territorio, durante il controllo di un’attività adibita ad autocarrozzeria, appuravano una gestione illecita di rifiuti, tra cui bidoni, olii esausti, parti di autovetture smontate allocati direttamente sul suolo nudo in assenza di vasca di prefiltraggio e disoleazione dei reflui. Inoltre, l’attività era priva di qualsiasi autorizzazione.

Per tale motivo, i militari procedevano al sequestro dell’intera area di circa 160 metri quadrati risultata abusiva.

I controlli dei Carabinieri continueranno senza sosta nei prossimi giorni a tutela della collettività e dell’ambiente.