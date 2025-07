GdF Avellino: tratto in salvo alpinista bloccato su via ferrata sulle montagne di Volturara Irpina

Nella giornata di ieri una squadra di militari della Stazione Soccorso Alpino Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi, a seguito di attivazione dalla Sala Operativa del Comando Provinciale dei VV.FF. di Avellino, ha eseguito un intervento di soccorso in località Monte Costa, territorio del comune di Volturara Irpina, per il recupero di un alpinista che, a causa di una scivolata, era rimasto bloccato in parete lungo la via ferrata. I militari operanti, una volta raggiunta prontamente la persona, accertate le buone condizioni fisiche della stessa, l’hanno tratta in salvo conducendola alla base della parete mediante specifiche manovre di soccorso organizzato. All’intervento hanno partecipato squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Campania (C.N.S.A.S.) e dei Vigili del Fuoco di Avellino. Il S.A.G.F. è la “polizia della montagna” e opera in stretta sinergia con gli altri organismi ed enti del settore.