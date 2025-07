Summonte, Consiglio Comunale: via libera al DUPS e alla mozione per Gaza

Durante la seduta del Consiglio Comunale di Summonte, tenutasi lunedì 30 luglio, sono stati affrontati due punti centrali, che riflettono sia l’attenzione dell’amministrazione verso la programmazione locale sia la sensibilità su temi di respiro internazionale.

Il Consiglio ha dato il via libera al Documento Unico di Programmazione Semplificato, uno strumento fondamentale per orientare le scelte strategiche e operative del Comune. Il DUPS rappresenta la base su cui verranno pianificate le attività, gli investimenti e l’allocazione delle risorse nei prossimi anni, in un’ottica di trasparenza e buona amministrazione.



Con un gesto simbolico ma carico di significato, il Consiglio ha approvato una mozione a sostegno del riconoscimento dello Stato di Palestina e per il cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza. Un atto che ribadisce l’importanza del dialogo e della diplomazia come uniche vie per la risoluzione dei conflitti.

Due deliberazioni che, seppur su livelli diversi, testimoniano l’impegno dell’amministrazione comunale di Summonte nel coniugare le responsabilità verso il territorio con l’attenzione ai grandi temi che toccano la coscienza collettiva.