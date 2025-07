Festa della Patata Banzanese: quattro giorni di sapori e tradizioni irpine

Torna a Banzano di Montoro uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dell’estate irpina: dal 31 luglio al 3 agosto 2025 si terrà la XXI edizione della Festa della Patata Banzanese e della Tradizione Contadina Montorese, un evento che celebra i sapori autentici e le radici del territorio.

Un’occasione imperdibile per gustare i prodotti tipici locali e immergersi nella cultura contadina di Montoro, con protagonisti assoluti: le patate banzanesi, la rinomata Cipolla Ramata di Montoro, i profumati funghi porcini, e una vasta scelta di stand gastronomici, anche gluten free, per garantire inclusione e qualità per tutti i visitatori.

La festa, organizzata con passione e attenzione alle tradizioni, si propone come momento di convivialità, promozione del territorio e riscoperta delle radici.