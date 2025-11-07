Consulta delle Aggregazioni Laicali della Diocesi di Avellino, incontro “Partecipare non è un gesto opzionale”

In vista delle prossime elezioni regionali, la Consulta delle Aggregazioni Laicali della
Diocesi di Avellino promuove un momento di confronto e approfondimento sul valore
della partecipazione civica e del voto, a partire dal recente messaggio dei Vescovi della
Campania.
L’incontro, dal titolo “Partecipare non è un gesto opzionale”, si terrà mercoledì 12 novembre 2025 alle ore 18:30 presso il Polo Giovani di Avellino.
Dopo i saluti introduttivi di Paola Pericolo, Segretaria della Consulta delle Aggregazioni
Laicali della Diocesi di Avellino, interverrà S.E. Mons. Antonio Di Donna, Presidente della
Conferenza Episcopale Campana, che offrirà una riflessione sui contenuti e sugli
orientamenti proposti dall’episcopato regionale.
A moderare l’incontro sarà Nicola La Sala dell’Istituto Bachelet dell’Azione Cattolica
Italiana. Le conclusioni saranno affidate a Don Pasquale Iannuzzo, Vicario Generale della
Diocesi di Avellino.
L’appuntamento rappresenta un’occasione significativa per richiamare il senso di
responsabilità personale e collettiva nell’esercizio del voto, inteso non semplicemente come
diritto, ma come espressione concreta di partecipazione alla vita della comunità e alla
costruzione del bene comune.
La cittadinanza è invitata a partecipare.