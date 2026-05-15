VIDEO/ “Ad Avellino un trasformismo esasperato ed esasperante, un tempo l’Irpinia era modello politico nazionale”

Tappa ad Avellino per l’onorevole di Alleanza Verdi-Sinistra Italiana Francesco Emilio Borrelli, che insieme al candidato sindaco del campo largo Nello Pizza ha incontrato i candidati della lista “Avellino Città Pubblica”.

Nel corso dell’incontro, Borrelli ha lanciato un duro affondo contro il trasformismo politico che ha caratterizzato gli ultimi anni della vita amministrativa irpina. “Purtroppo gli ultimi anni non sono stati eccezionali ad Avellino, una città commissariata che ha bisogno di una svolta – ha dichiarato il parlamentare di Avs –. C’è stato un trasformismo esasperato ed esasperante. Un tempo l’Irpinia era un modello politico a cui ci si ispirava anche a livello nazionale, oggi è diventato il contrario: un modello negativo in cui il cambio di casacca e il trasformismo la fanno da padroni. Questo è il contrario del nostro modo di operare. Noi stiamo da sempre nello stesso movimento politico e nella stessa coalizione”.

Il deputato ha quindi ribadito il sostegno convinto al progetto del campo largo guidato da Nello Pizza: “Fin dall’inizio noi Verdi eravamo per il campo largo – ha spiegato –. Ci presentiamo come un gruppo competitivo e puntiamo a entrare in consiglio comunale per dare il nostro contributo. La mancanza di Avs e dei Verdi si sente in un territorio come l’Irpinia”.