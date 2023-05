Gattino lanciato nel vuoto, il sindaco di Montefusco: “Il colpevole non vive più qui”. In una nota, Gaetano Zaccaria fa le sue dovute precisazioni in merito al video diffuso sui social, nel quale si vede un giovane che maltratta un gattino, lanciandolo nel vuoto in un dirupo.

“Il gesto crudele è stato attribuito, erroneamente, ad un giovane del

nostro paese”, spiega Zaccaria. “Mi preme, a nome mio, dell’Amministrazione Comunale e della cittadinanza tutta, prendere le distanze da un simile, deplorevole

comportamento che è, indubbiamente, da condannare”.

“Contestualmente, anche se ciò non rende di certo meno grave quanto è accaduto, ritengo opportuno specificare che il ragazzo in questione non risiede né vive più a Montefusco, essendosi trasferito da qualche anno, insieme alla famiglia, in un altro comune”.