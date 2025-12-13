56ª Giornata Nazionale dei Calciatori della F.C. Mirgia Mercogliano e commemorazione di Gino Corrado

Si è svolta oggi, presso il Ristorante Titino in Piazza Antonio Attanasio a Mercogliano, la 56ª Giornata Nazionale dei Calciatori della F.C. Mirgia Mercogliano, dedicata alla commemorazione di Gino Corrado, ricordato come “Un maestro in Paradiso”.

L’iniziativa, dal forte valore sportivo e sociale, ha rappresentato un momento di riflessione sul tema “Il futuro della nostra comunità, ricordando il passato”, unendo memoria storica e prospettive per le nuove generazioni.

Dopo la commemorazione, l’evento è proseguito con un partecipato dibattito e i saluti istituzionali di Don Vitaliano della Sala, parroco di Mercogliano e Capocastello. Sono intervenuti il Prof. Giampaolo Palumbo, scrittore e giornalista nonché presidente nazionale dei Medici Sportivi, il Prof. Giuseppe Saviano, presidente del CONI Avellino, la Dott.ssa Loredana Sateriale, psicologa e psicoterapeuta, e il Dott. Guglielmo De Feis, docente presso il Centro Tecnico Federale FIGC di Coverciano.

A presiedere e moderare l’incontro è stato Elio Sateriale, presidente della F.C. Mirgia Mercogliano. Emozionante il contributo di Fernando De Napoli, figlio della “Grande Mirgia”, che insieme ai suoi amici calciatori ha offerto idee e testimonianze per il futuro dei giovani di Mercogliano, nel segno della storia sportiva locale e dell’eredità morale lasciata da Gino Corrado.