Galleria Monte Pergola, Anas conferma: nuova canna aperta entro luglio anche ai mezzi pesanti

Arrivano conferme sui tempi per la riapertura della galleria Monte Pergola lungo il Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”. Nel corso del Comitato Operativo per la Viabilità che si è svolto oggi, martedì 26 maggio, presso la Prefettura di Avellino, alla presenza di enti, istituzioni e forze dell’ordine territoriali, Anas ha fatto il punto sullo stato di avanzamento dei lavori e ha ribadito l’obiettivo già fissato: entro la fine di luglio sarà aperta al traffico la nuova canna della galleria in direzione Salerno, anche per i mezzi pesanti.

L’incontro è servito a verificare l’andamento del maxi intervento di ammodernamento della galleria nella carreggiata sud e a definire il cronoprogramma delle prossime settimane.

Secondo quanto comunicato da Anas, le attività procedono con il massimo impulso e la fase principale del cantiere è ormai in conclusione. In particolare sono in fase di completamento le opere civili, l’installazione degli impianti necessari all’apertura e la posa della nuova pavimentazione.

La riapertura prevista entro luglio consentirà la messa in esercizio della nuova canna in direzione Salerno sulla corsia di marcia, con il ritorno alla circolazione anche dei mezzi pesanti. Una scelta che punta a garantire, in particolare, il trasporto merci e le esigenze delle aziende conserviere prima del periodo di piena attività estiva.

Contestualmente all’apertura della nuova canna, anche la canna nord in direzione Avellino continuerà ad essere utilizzabile per i mezzi pesanti, sempre sulla corsia di marcia.

In questa fase transitoria resteranno comunque in vigore alcune limitazioni per entrambe le canne della galleria:

divieto di transito per i mezzi che trasportano merci pericolose infiammabili;

limite massimo di velocità fissato a 40 chilometri orari ;

; obbligo di mantenere una distanza minima di 100 metri dal veicolo che precede.

Il programma dei lavori non si concluderà però con la riapertura di luglio. A partire dalla fine di agosto inizierà infatti l’ultima fase degli interventi, dedicata soprattutto al completamento dell’impiantistica nella configurazione definitiva e agli adeguamenti richiesti dalle normative più recenti.

Saranno inoltre completati i nuovi by-pass e portati avanti ulteriori approfondimenti tecnici emersi durante l’esecuzione delle opere.

Per consentire queste attività finali potrebbero rendersi necessarie chiusure temporanee della nuova canna, che saranno però pianificate esclusivamente in orario notturno per ridurre al minimo i disagi alla circolazione.

Solo durante queste eventuali chiusure verrà temporaneamente ripristinato l’attuale assetto viario, consentendo il transito dei mezzi leggeri nei due sensi di marcia all’interno della canna nord.

L’intervento complessivo sulla galleria Monte Pergola rappresenta una delle opere infrastrutturali più rilevanti dell’area. Il progetto prevede il nuovo rivestimento strutturale in calcestruzzo armato, l’ampliamento delle corsie con inserimento di banchine carrabili e profili redirettivi, una nuova pavimentazione e la realizzazione di due nuovi by-pass carrabili, che si aggiungeranno ai tre esistenti già adeguati.

Sul fronte tecnologico sono previste la sostituzione completa degli impianti, nuovi sistemi di controllo, il rivestimento illuminotecnico con pannelli in alluminio, un sistema di drenaggio dedicato alla raccolta dei liquidi infiammabili e nuove opere di sicurezza in cemento armato e barriere agli imbocchi del tunnel.

Il valore complessivo dell’investimento supera i 42 milioni di euro.

L’obiettivo finale resta fissato a dicembre 2026, quando la nuova canna sud sarà pienamente operativa in entrambe le direzioni, con un significativo incremento degli standard di sicurezza e della percorribilità dell’intero Raccordo Autostradale 2. Successivamente partirà anche il secondo intervento, già finanziato e affidato con appalto separato, per l’adeguamento della canna in direzione Avellino.