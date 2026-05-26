La “prima” di Nello Pizza in Comune: non sarà facile ma lavoriamo per il bene della città

AVELLINO- Emozionato ma anche consapevole della grande responsabilita’ che lo aspetta alla guida dell’amministrazione della citta’ di Avellino. Per Nello Pizza il primo impatto con quella che sara’ la macchina che dovra’ guidare. L’incontro questa mattina con il commissario prefettizio Giuliana Perrotta, che nel corso del saluto al sindaco eletto ha annunciato l’avvio del procedimento di risoluzione contrattuale dell’appalto dei parcheggi in citta’. E su questo Pizza ha preso tempo anche per studiare gli atti: ” Questo lo verificheremo- ha spiegato Nello Pizza- ho appreso anch’io la notizia oggi dal commissario. Quindi mi mi riservo di vedere e capire un attimo la situazione, perché poi immagino che se oggi viene avviato il percorso sarà ancora praticamente all’inizio, verificheremo insomma insieme anche al mio gruppo per capire un attimo meglio questa situazione. Al momento non mi sento di anticipare nulla, perché non so nulla se non quella quel passaggio poco chiaro per cui avevo chiesto un chiarimento durante la campagna elettorale”. Quando gli fanno notare che il suo mandato inizia con una bella “grana” e con la possibilità di un contenzioso anche multimilionario, Pizza non si scoraggia: “Che non fosse facile lo sapevamo, quindi non e’ un problema in più o in meno che cambierà il quadro della situazione. Penso che amministrare al Comune di Avellino sarà da una parte un onore, ma anche una grande responsabilità, quindi i problemi saranno all’ordine del giorno”. Tanti i messaggi ricevuti da ieri sera per il nuovo sindaco di Avellino, a partire da quelli dei due sfidanti, Laura Nargi e Gianluca Festa: “Ho ricevuto una telefonata dal Ministro Piantedosi che mi ha fatto in bocca al lupo, ovviamente mi ha rinnovato la vicinanza del Ministero per i problemi della città, anche il questore, il prefetto mi ha mandato un messaggio, Angelo D’Agostino mi hanno chiamato un po’ tante persone insomma mi hanno fatto tutti il primo augurio di buon lavoro e io spero di essere all’altezza di tutta questa questa fiducia che è stata data anche dalla città”. Alle parole dell’ex sindaco e candidato Gianluca Festa ha risposto: “Noi ci siamo candidati per governare la città e penso che la città in qualche modo l’abbia capito ha avuto fiducia sul nostro nostro programma di di governo e soprattutto credo abbia avuto fiducia in noi. Abbiamo dimostrato di essere credibili quando abbiamo detto che avremmo fatto determinate cose, quindi io credo che questo sia stato il messaggio che abbiamo trasmesso è quello che la città ha recepito, quindi noi lavoreremo per il bene della città anche l’opposizione mi auguro e sono convinto che farà lo stesso”.