De Luca, a Salerno è tornato lo “sceriffo”

Primo post da sindaco e primo messaggio dal tono deciso. Vincenzo De Luca inaugura il nuovo mandato alla guida di Salerno con un doppio fronte d’intervento: sblocco dei cantieri cittadini e contrasto ai parcheggiatori abusivi. Un ritorno immediato all’azione sul territorio che richiama uno dei tratti politici che negli anni gli è valso il soprannome di “sceriffo”.

Con un post pubblicato sui social e accompagnato dal titolo “Sopralluoghi in città”, il neo sindaco ha annunciato verifiche dirette e richieste immediate agli uffici comunali.

Nel mirino finiscono innanzitutto i lavori ancora fermi nel cuore della città.

«È scandaloso che siano fermi i lavori dei cantieri sul corso Vittorio Emanuele e le relative traverse, a cominciare da via Fieravecchia», scrive De Luca.

Da qui la richiesta agli uffici di accelerare senza ulteriori rinvii.

«Invito gli uffici comunali a convocare immediatamente i direttori dei lavori e le imprese per definire tempi rapidissimi e ultimativi per il completamento delle opere. In caso di ritardo scatterà la rescissione dei contratti e l’impegno di altre imprese per lavori di somma urgenza».

Una linea che punta a imprimere una svolta immediata sulla conclusione dei cantieri considerati strategici per la viabilità e la vivibilità del centro cittadino.

Il secondo capitolo dell’intervento riguarda invece il contrasto all’abusivismo nei parcheggi.

De Luca ha annunciato l’avvio di una vera e propria offensiva dopo un sopralluogo effettuato nella mattinata nelle aree dello stadio Vestuti, del mercato di via Piave e della clinica Tortorella.

«Aperta la guerra ai parcheggiatori abusivi. In fuga un parcheggiatore abusivo per evitare l’identificazione e la denuncia».

Il sindaco ha quindi promesso controlli continui e una presenza costante sul territorio.

«Continueremo senza respiro la battaglia per la legalità e per l’allontanamento di soggetti che sono arrivati ormai a un livello di arroganza intollerabile, con vere e proprie forme di estorsione nei confronti degli automobilisti».