G7, in Prefettura sarà operativo il Centro Coordinamento Soccorsi

In occasione del G7 dei Ministri dell’Interno in programma dal 2 al 4 ottobre a Mirabella Eclano, in considerazione della rilevanza dell’evento e della presenza anche di numerose delegazioni straniere, il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, ha convocato il Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) presso la Sala Operativa della Protezione Civile della Prefettura, al fine di garantire il più efficace flusso informativo e poter affrontare in maniera tempestiva ed efficace l’insorgere di qualsivoglia esigenza.

Il C.C.S. sarà operativo dalle ore 16 di domani 2 ottobre, per la durata dell’evento, fino a cessate esigenze, con la presenza di tutte le componenti interessate, dalle Forze dell’Ordine, ai Vigili del fuoco, Protezione civile Regionale, Provincia, Comuni, Rete sanitaria, Gestori della viabilità, servizi e sottoservizi. Gli attori coinvolti, nella consueta ottica di coordinamento, concorreranno, secondo le specifiche competenze, ad assicurare le misure necessarie.