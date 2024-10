Truffe telefoniche agli anziani Il Comune rilancia l’allarme: non fornite dati o denaro a sconosciuti

MARZANO DI NOLA- Truffe telefoniche agli anziani, il Comune allerta nuovamente la popolazione, in particolare le stesse potenziali vittime e i loro familiari, affinché non forniscano dati sensibili a telefono. Dopo una serie di segnalazioni giunte qualche settimana fa, i nuovi tentativi comunicati al Comando di Polizia Municipale del Comune del Vallo di Lauro hanno fatto scattare nuovamente l’allerta. Così il sindaco ha deciso di avviare una campagna di informazione per gli anziani del paese, un avviso pubblico per invitare a porre la massima attenzione all’allarme truffe telefoniche ai danni dei più fragili. “Si informa la popolazione che, secondo recenti segnalazioni- si legge nell’avviso pubblicato anche sulla pagina ufficiale del Comune- sono in corso tentativi di truffe telefoniche, in particolare ai danni delle persone anziane”. Per questo ci sono le raccomandazioni da parte del Comune: “Invitiamo pertanto tutti i cittadini,e in special modo gli anziani, a prestare la massima attenzione e a non fornire denaro o informazioni personali (ad esempio numeri di carte di credito, dati bancari, codice fiscale) a persone sconosciute che, spacciandosi per parenti o amici, richiedono somme di denaro”. Messe a disposizione della popolazione anche i recapiti telefonici di Comando della Polizia Municipale, Stazione dei Carabinieri e Commissariato di Polizia di Stato. Una vera emergenza, quella delle truffe agli anziani, che il Comune ha deciso di affrontare in prima linea.