A Villa Orsini sarà esposto il busto dell’imperatore Marco Aurelio

Anche il busto di Marco Aurelio sarà esposto in via straordinaria in occasione del G7: la Direzione Regionale dei Musei Nazionali Campani ha dato il suo ok alla richiesta del Sindaco di Mirabella Eclano, Giancarlo Ruggiero, per il “prestito” e quindi per lo spostamento della straordinaria “statua loricata di imperatore”, dalla ex Chiesa dell’Annunziata di Mirabella Eclano a Villa Orsini sede del G7.

La statua datata tra la fine del I secolo e la prima metà del II secolo d.C., in marmo pentelico, alta 117 cm, con mantello a parte di 88 cm, è uno dei reperti più importanti portati alla luce presso il Parco Archeologico di Aeclanum e dunque potrà testimoniare in maniera diretta la grande storia e la valenza archeologica di questo territorio agli occhi delle delegazioni internazionali.