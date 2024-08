Autonomia differenziata, nel Vallo parte il Comitato Promotore per il referendum

VALLO LAURO- Autonomia differenziata. Anche il Vallo di Lauro si mobilita per il referendum e la raccolta di firme. A partire dai circoli del Partito Democratico del Vallo, che domenica in un incontro con il riferimento regionale del territorio Roberta Santaniello hanno ufficializzato la loro adesione, ma anche Alleanza Verdi e Sinistra e i Cinquestelle. Mentre sul fronte dell’associazionismo ci sono i riferimenti locali di Acli e Cgil. Una mobilitazione che già da settimane è ormai operativa online e presto anche sul territorio del Vallo vedra’ promuovere iniziative e dibattiti ma anche punti di raccolta per le firme, ormai nel Mezzogiorno ed in Campania in particolare giunte a livelli importanti.