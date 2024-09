G7, anche il Capo della Polizia Pisani ad Avellino per il vertice in Prefettura

Si è tenuto presso la Prefettura di Avellino il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato in vista del G7 Interno che avrà luogo dal 2 al 4 ottobre a Mirabella Eclano. Al vertice ha presenziato il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi insieme al Prefetto di Avellino Rosanna Riflesso e al Capo della Polizia Vittorio Pisani. L’incontro, di rilevante importanza per la gestione della sicurezza durante l’evento, ha visto la presenza di tutte le massime autorità civili e militari del territorio.

Il Questore di Avellino, Pasquale Picone, ha presenziato insieme agli altri vertici delle forze dell’ordine locali. Il G7 Interno rappresenta un momento cruciale non solo per la provincia di Avellino ma per l’intero Paese, richiedendo un impegno straordinario in termini di sicurezza e gestione dell’ordine pubblico.

Oltre alle alte cariche della sicurezza, il vertice ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni locali, tra cui il sindaco di Mirabella Eclano Giancarlo Ruggiero, primo cittadino della città ospitante, insieme alla sindaca di Sorbo Serpico Maria Teresa Fontanella e alla sindaca di Avellino, Laura Nargi. Presente, infine, anche il Presidente della Provincia di Avellino Rizieri Buonopane.