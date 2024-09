Piantedosi candidato Governatore del Centrodestra? Il Ministro: “Lo escludo categoricamente”

Il suo nome come papabile candidato apicale del Centrodestra alle elezioni regionali del 2025 circola già da tempo, ma solo nelle ultime ore sono arrivati gli endorsement del segretario dell’Udc Lorenzo Cesa e soprattutto di Fulvio Martusciello, capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo; anche quest’ultimo tra l’altro in lizza per la medesima carica. “Se il Ministro Matteo Piantedosi accettasse la candidatura a presidente della Regione Campania sarebbe un candidato di altissimo livello” erano state le parole del rappresentante del partito azzurro.

Ipotesi che il Capo del Viminale ha chiuso immediatamente. “Ognuno faccia il suo mestiere, lo escludo categoricamente. Questa opzione non fa parte della mia storia personale, professionale e istituzionale. Credo che il Centrodestra in Campania abbia tutte la capacità di poter valorizzare altre personalità” così Piantedosi intervenuto questo pomeriggio ad Avellino in occasione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal Prefetto Rosanna Riflesso in vista del G7 Interno che si terrà dal 2 al 4 ottobre a Mirabella Eclano. Dopo il vertice l’esponente di Governo ha raggiunto la conferenza programmatica di Fratelli d’Italia presso l’Hotel de la Villa, sempre ad Avellino, dove è prevista anche la partecipazione del Ministro alla Sanità Orazio Schillaci.